Митрополит Евсевий освятил принесённую верующими псковичами вербу

10:45, 10 апреля 2017, ПАИ

9 апреля, в празднование Входа Господня в Иерусалим, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

После литургии духовенство во главе с владыкой совершило славление празднику, в ходе которого были пропеты праздничные тропарь, кондак и величание. Затем митрополит Евсевий совершил чин освящения ваий и окропил принесенные верующими ветви вербы святой водой.

Затем он обратился к богомольцам со словом приветствия: «За шесть дней до иудейской Пасхи Господь смиренно и в то же время возвышенно, торжественно совершил вход свой во град Иерусалим на скромном ослике при множестве народа и детей, которые знали кто такой Христос Спаситель, что он воскрешает мертвых, что он питает голодных, что он исцеляет больных, утешает скорбящих и приводит людей к познанию истинного Бога. Этот торжественный вход отмечен в истории человечества, этот торжественный и радостный вход остался в памяти и иерусалимских жителей. Это торжественный праздник, и у нас с вами, православных, верующих во Христа. И мы с вами празднуем это событие, как событие, которое трогает наше сердце, прежде всего, тем, что Спаситель мира является людям, как смиренный проповедник, как Спаситель человечества».