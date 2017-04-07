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Экономика

Запрещенные томаты продавались в одном из торговых павильонов Пскова

В Пскове в одном из торговых павильонов продавались турецкие томаты, подпадающие под действие специальных экономических мер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям и Псковской таможней транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при обороте санкционных товаров, в ходе которой были выявлены нарушения. Установлено, что в павильоне индивидуального предпринимателя по улице Герцена, 8 находилась продукция из Турции, которая запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.

В этой связи в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции). Ход его рассмотрения контролируется.

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