Более 200 жителей Стругокрасненского района остались без водоснабжения из-за аварии

10:09, 10 апреля 2017, ПАИ

В деревне Ждани Стругокрасненского района вышел из строя насос водонапорной башни, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии без холодного водоснабжения остаются дома по улицам Первомайской и Молодежной, в которых проживают 234 человека. В зоне отключения также оказалась Жданская основная общеобразовательная школа.

В связи с необходимостью приобретения нового насоса и привлечения специализированной техники (крана) аварийно-восстановительные работы запланированы на 10 апреля.