Более 200 жителей Стругокрасненского района остались без водоснабжения из-за аварии
В деревне Ждани Стругокрасненского района вышел из строя насос водонапорной башни, стало известно Псковскому агентству информации.
В результате аварии без холодного водоснабжения остаются дома по улицам Первомайской и Молодежной, в которых проживают 234 человека. В зоне отключения также оказалась Жданская основная общеобразовательная школа.
В связи с необходимостью приобретения нового насоса и привлечения специализированной техники (крана) аварийно-восстановительные работы запланированы на 10 апреля.