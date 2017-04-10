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Более 200 жителей Стругокрасненского района остались без водоснабжения из-за аварии

В деревне Ждани Стругокрасненского района вышел из строя насос водонапорной башни, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии без холодного водоснабжения остаются дома по улицам Первомайской и Молодежной, в которых проживают 234 человека. В зоне отключения также оказалась Жданская основная общеобразовательная школа.

В связи с необходимостью приобретения нового насоса и привлечения специализированной техники (крана) аварийно-восстановительные работы запланированы на 10 апреля.

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