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Общество

Рейд по выявлению несанкционированных торговых точек прошёл в Пскове

В Пскове прошел рейд по несанкционированной торговле, в котором приняли участие сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации города, УМВД России по Пскову, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области и регионального ветеринарного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

У Торгового центра на улице Яна Фабрициуса, 5а выявлена несанкционированная торговая точка, которая продавала овощи и фрукты: разрешения реализовывать товар в этом месте муниципалитет не выдавал, продажа велась с импровизированных столов. Кроме того, у торговца  на руках не оказалось ни санитарной книжки, ни документов на овощи и фрукты. На него составлен протокол об административном правонарушении. Штраф составляет от трех до пяти тысяч.

Еще два аналогичных протокола были составлены в районе рынка «Маяк» за реализацию молочной продукции и саженцев. Оба правонарушителя проигнорировали возможность бесплатных мест на оборудованной муниципальной площадке и продавали продукцию в многолюдных местах.

Как отметили в отделе потребительского рынка и услуг, на подобные правонарушения в районе рынка «Маяк» регулярно жалуются жители соседних домов и общежития. Псковичи отмечают, что после нерадивых торговцев постоянно остается мусор, они шумят и загораживают проход к подъездам и безопасный проезд автомобилей. Администрация муниципальной торговой площадки регулярно проводит профилактические беседы, рекомендуя нарушителям занять бесплатные и оборудованные торговые места в согласованном месте.

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