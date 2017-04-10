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Наркотики и шприц везла внутри себя пассажирка поезда Псков – Москва

Сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота около 10 граммов наркотиков,  которые везла пассажирка поезда сообщением Москва - Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств выявили 42-летнюю жительницу Москвы. В результате проведенного осмотра в медицинском учреждении и экспертизы было установлено, что женщина перевозила внутриполостным способом гашиш массой около 8 граммов, около 2 граммов амфетамина и шприц. По предварительным данным, изъятые наркотики предназначались для распространения в исправительной колонии в Псковской области.

В настоящее время следователь Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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