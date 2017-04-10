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Подростки угнали «Ниссан» в Великих Луках

В Великих Луках стражи порядка установили лиц, подозреваемых в двух угонах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 9 апреля от дома по проспекту Гагарина был угнан автомобиль «Ниссан». Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выявили двух 17-летних подростков, подозреваемых в данном преступлении. Выяснилось, что они решили покататься на иномарке, а потом ее бросили. По данному факту проводится проверка.  

А 8 апреля от дома по тому же проспекту угнали «Форд». По «горячим следам» полицейские задержали безработного, неоднократно судимого мужчину, машина также обнаружена. В ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.

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