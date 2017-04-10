0
11:08
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
09:17
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
09:17
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи
19:31
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы
17:47
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО)
12:12
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
09:56
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела
Еще новости
Происшествия

Девять пьяных водителей задержаны на дорогах Псковской области 9 апреля

9 апреля в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали девять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего были выявлены 299 нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В воскресенье на дорогах региона зарегистрировали одно ДТП, в результате которого один человек получил травмы.

В органы внутренних дел Псковской области поступили 34 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, в том числе 12 - по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 16 преступлений, среди которых одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое удалось раскрыть.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
10 апреля 2017
Банкомат вскрыли злоумышленники в псковском районе Любятово
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
10 апреля 2017
15 палов травы произошли в Псковской области за минувшие сутки (ВИДЕО)
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи
10 апреля 2017
Молодой человек сорвался со здания гипермаркета в Пскове, делая селфи 1
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы
07 апреля 2017
Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы 9
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО)
07 апреля 2017
На Рижском проспекте в Пскове «Газель» врезалась в мачту освещения (ФОТО) 1
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
07 апреля 2017
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела
07 апреля 2017
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела 18
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом
07 апреля 2017
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом 4

Идет загрузка...