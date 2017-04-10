Девять пьяных водителей задержаны на дорогах Псковской области 9 апреля

10:50, 10 апреля 2017, ПАИ

9 апреля в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали девять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего были выявлены 299 нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В воскресенье на дорогах региона зарегистрировали одно ДТП, в результате которого один человек получил травмы.

В органы внутренних дел Псковской области поступили 34 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, в том числе 12 - по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 16 преступлений, среди которых одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое удалось раскрыть.