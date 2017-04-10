Около 25 млн рублей вложат в ремонт дворов Великих Лук

12:27, 10 апреля 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на ремонт дворов многоквартирных домов в Великих Луках. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 24 млн 757 тысяч рублей. Источник финансирования — субсидии бюджета Псковской области, бюджет города.

В рамках контракта планируется обновить дворовые территории следующих домов: № 17, № 21 и № 59 по улице Ставского, № 4, корпус 1 по улице Рабочей, № 11 по улице Зеленой, № 1 на площади Рокоссовского, № 22, корпус 1 по улице Жукова, № 13, корпус 2 по улице Дворецкой, № 6, № 7 по улице Гастелло, № 4 по улице Розы Люксембург, № 19/24 по проспекту Ленина, № 4, № 6 по переулку Некрасова, № 9 корпус 2 по улице Ботвина, № 4 корп. 1 по улице Мурманской, № 4 по улице Печорской, № 48, корпус 1 по улице Проектной, № 19 по улице Энгельса, № 3, № 5, № 15, № 17 по улице Первомайской, № 4 по улице Богдановской, № 15, № 17 по улице Карла Либкнехта, № 21, корпус 1, № 54 по проспекту Гагарина, № 18 по улице Запрудной, № 22, № 26 по улице Малышева, № 7, № 23 по улице Вокзальной, № 3 по переулку Пескарева, № 11, корпус 2, № 37, корпус 1, № 39, корпус 1, № 41, корпус 1 и корпус 2 по улице Дружбы,

Кроме того, будут отремонтированы проезды к дворовым территориям 24 многоквартирных домов.

Аукцион назначен на 5 мая. Срок исполнения договора — в течение 90 календарных дней с даты его подписания.