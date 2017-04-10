За сожжение жены в куче мусора житель Палкинского района предстанет перед судом

11:00, 10 апреля 2017, ПАИ

54-летний житель Палкинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что 17 марта 2016 года обвиняемый, находясь в своем частном доме, на почве личных неприязненных отношений толкнул руками в грудь свою 30-летнюю супругу, при падении она ударилась головой и перестала подавать признаки жизни. Не удостоверившись в наступлении ее смерти, злоумышленник вынес тело потерпевшей на придомовую территорию, где сжег его в куче с мусором.

Уголовное дело направлено в Палкинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.