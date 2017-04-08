Два экспоната Псковского музея представят на выставке в Санкт-Петербурге

11:26, 10 апреля 2017, ПАИ

С 27 апреля на выставке «Искусство Великого Новгорода. Эпоха святителя Макария» в государственном Русском музее Санкт-Петербурга будут экспонироваться предметы Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Псковский музей-заповедник предоставит Русскому музею скульптуру «Николай Можайский» (Новгород 1540 год) и шитый покров «Варлаам Хутынский» (Новгород. 1541 год)

«Эпоха искусства Великого Новгорода первой половины – середины XVI столетия ни разу не становилась предметом специального выставочного проекта и не демонстрировалась как цельное художественное явление. Ключевой личностью российской истории и культуры этого времени являлся владыка Макарий, с годами архиепископства и многогранной деятельностью которого в Новгороде связан расцвет всех видов искусства», - отметили в музее.