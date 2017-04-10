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Пять нетрезвых водителей-рецидивистов задержаны в Псковской области

В Пскове и Великих Луках дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 7 апреля в Пскове у дома по Октябрьскому проспекту полицейские остановили ВАЗ-2106, которым управлял нетрезвый 34-летний житель Псковского района. А ночью 8 апреля по улице Кузнецкой на ВАЗ-2112 ехала 35-летняя женщина, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения.  Еще один  25-летний нетрезвый водитель ВАЗа был выявлен на  улице Юбилейной.

7 апреля в Великих Луках по улице  Дружбы на «Пежо» ехал 24-летний местный житель, находившийся  в нетрезвом состоянии.  А ночью 9 апреля на проспекте Гагарина стражи порядка  остановили 27-летнего  мотоциклиста, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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