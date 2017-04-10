Несколько жителей Великих Лук лишились денег из-за действий мошенников

12:34, 10 апреля 2017, ПАИ

В результате действий мошенников несколько жителей Великих Лук лишились денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках 21-летней студентке в социальных сетях пришло сообщение от имени ее подруги. Та просила помочь ей деньгами. Великолучанка перечислила на указанный счет более 15 тысяч рублей. Потом выяснилось, что подруга никаких сообщений подобного рода не отправляла. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Проводится проверка. «Есть основания полагать, что в этом случае злоумышленники сумели взломать аккаунт гражданки», - отметили в пресс-службе.

Другая великолучанка обратилась в ОМВД России по городу Великие Луки с заявлением о том, что с её банковской карты произошло несанкционированное списание более 73 тысяч рублей. Не исключается, что при этом было использовано вредноносное программное обеспечение. Полицейские в рамках возбужденного уголовного дела разбираются с произошедшим.