Самая дорогая квартира продается в Москве за 4 миллиарда

12:01, 10 апреля 2017, ПАИ

Самая дорогая квартира в Москве продается за 4,19 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации в компании Blackwood, составившей рейтинг самых дорогих квартир и апартаментов, экспонируемые на рынке жилой недвижимости Москвы в апреле. Самый дорогой лот представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 3 тыс. 715 кв. м. под названием Villa Arbat. Особняк реализуется как единая квартира с соответствующим статусом, стоимость квадратного метра помещений составляет более 1,12 млн рублей, что на 30% выше средневзвешенной цены предложения в элитном сегменте Москвы.

Villa Arbat - это особняк, расположенный на собственной огороженной территории с ландшафтным дизайном на Кривоарбатском переулке. Здание оснащено современными инженерными системами, круглогодичным питанием от городских сетей. Отличительными особенностями самой дорогой квартиры в Москве является наличие двора-патио, ротонды с балконом и французскими окнами, четырех каминов, комнат для семьи и гостей. Особняк богато украшен лепниной, в отделке интерьеров использованы позолота и мрамор.

Самые дорогие апартаменты, предлагаемые на продажу в Москве, обойдутся потенциальному покупателю почти на 1 млрд рублей дешевле: в гостинице «Москва» на продажу выставлены двухуровневые апартаменты площадью 1256,4 кв. м., расположенные на 12 и 13 этажах здания. Их общая стоимость составляет порядка 3,5 млрд. Цена квадратного метра лота – 2,79 млн рублей и на 77% превышает среднюю стоимость квадратного метра в апартаментах элит-класса в Москве. Дорогостоящие апартаменты представляют собой двухуровневое помещение с двумя балконами, высотой потолков от 3,4 м до 6,5 м со свободной планировкой и функциональным зонированием.

По оценке Blackwood, средневзвешенная цена предложения в элитном сегменте в 2016 году снизилась на 21% в сравнении с результатами 2015 года. В сегменте апартаментов снижение за год составило 10%.