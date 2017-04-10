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Общество

Законопроект о запрете соцсетей для детей моложе 14 лет внесён в Госдуму

 Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов внёс в парламент законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». По его замыслу, это будет новый федеральный закон, регулирующий общение в интернете, сообщает Meduza.

 Ранее сообщалось, что законопроект разработали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Он предлагает обязать владельцев сервисов проверять паспортные данные у российских и иностранных граждан при регистрации в соцсети. За нарушение этого правила для юридических лиц предусматривается  штраф от 100 до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, то его предлагается наказывать штрафом от 1 до 3 тыс. рублей.

Кроме того, законодатели предлагают запретить пользователям, не достигшим 18 лет, вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Также в документе содержится норма о штрафах за продажу  несовершеннолетним любых товаров через соцсети.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выступил против принятия документа. 

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