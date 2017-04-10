Двухэтажный дом под Псковом выставлен на продажу со скидкой в 100 тысяч рублей

12:38, 10 апреля 2017, ПАИ

На этой неделе со скидкой в 100 тысяч рублей продаётся двухэтажный коттедж в деревне Молгово Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин – Псков», новая цена дома 2 млн 400 тыс. рублей.

Также на продажу выставлены новые объекты:

1. Трехкомнатная квартира в Пскове на улице Мирной, 4а с отличным ремонтом. Окна выходят во двор, восточная сторона. Не требует никаких дополнительных вложений.

2. Двухкомнатная крупногабаритная квартира в деревне Родина Псковского района на улице Владимирской, 5в. Квартира также находится в отличном состоянии с хорошим ремонтом, подвесные потолки, новые межкомнатные двери, застекленная лоджия, кухня - 12 квадратных метров. Окна выходят на юго-запад. Квартира находится в районе с очень развитой инфраструктурой : рядом магазины, торгово-развлекательные комплексы, детский садик, подземная парковка.

3. Однокомнатная квартира в Пскове на улице Инженерной, 16 Она требует косметического ремонта. Подаётся за 1 млн 50 тыс. рублей.

4. Однокомнатная квартира-студия в деревне Борисовичи Псковского района на улице Михайловской, 1. Она подготовлена под чистовую отделку, находится на 18 этаже, из окон открывается отличный вид на реку.

5. Жилой дом в деревне Дворьково Стругокрасненского района. Он расположен в 3-х километрах от трассы Псков - Санкт-Петербург в жилой деревне, подъезд возможен круглый год. В доме есть свет, отопление - печь. Цена составляет 250 тыс. рублей.

6. Земельный участок 22 сотки в деревне Цапелька Стругокрасненского района. «Участок ровный, сухой, 2-я линия», - отмечает продавец.

7. Однокомнатная квартира в Пскове на Рижском проспекте, 48. Она находится в хорошем состоянии, установлены стеклопакеты, хорошие межкомнатные двери, застекленный балкон, санузел- кафель, новая газовая колонка.

8. Двухкомнатная квартира в таунхаусе вместе с земельным участком в Пскове на улице Лиственной, 12а. Общая площадь - 60 квадратных метров, кухня - 12 квадратных метров. Состояние отличное. Остается мебель.