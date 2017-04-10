Kia Sorento, земельный участок и нежилое помещение выставлены на торги в Пскове

12:22, 10 апреля 2017, ПАИ

Автомобиль, помещение и земельный участок можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Среди заявленных на торги лотов – серебристый Kia Sorento 2008 года выпуска. Начальная цена - 425 тысяч рублей, стоимость задатка и шаг аукциона — 21 тысяча 250 рублей. Автомобиль находится в Пскове.

Вторым лотом выставлен земельный участок в деревне Тямша Псковского района для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 400 кв. м. Начальная цена лота - 18 тысяч 700 рублей, задаток и шаг аукциона стоят 935 рублей.

Третий выставленный лот — нежилое помещение площадью 24,4 кв. м. в Тямше. Начальная цена лота составляет 438 тысяч 319 рублей 50 копеек, стоимость задатка и шаг аукциона — 21 тысяча 915 рублей 98 копеек.

Торги пройдут 20 апреля в 12:00.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией заинтересованные лица могут в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области по адресу: Псков, улица Гоголя, 4 по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни с 10:00 до 13:00. Телефон: (8112) 66-85-96.