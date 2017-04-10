В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области

12:47, 10 апреля 2017, ПАИ

За счёт троекратного роста числа посетителей доходы Многофункционального центра (МФЦ) Псковской области выросли в два раза, сообщил Псковскому агентству информации директор учреждения Джамиль Хиндристанский.

По его словам, за первый квартал 2017 года в МФЦ обслужили 42 тысячи заявителей, в прошлом году за этот же период - 17,5 тысяч заявителей. Такая динамика привела к тому, что доходы регионального бюджета за счёт взимания государственных пошлин выросли практически в два раза и составили 14 млн рублей. В первом квартале 2016 года выручка была 7,5 млн рублей.

Наибольшей популярностью среди псковичей пользуют услуги Росреестра и Кадастровой палаты. Они касаются регистрации недвижимости и земельных участков. На втором месте - услуги миграционной службы по оформлению общенациональных паспортов и заграничных паспортов старого образца.

«Планируется, что количество заявителей будет расти, - подчеркнул Джамиль Хиндристанский. - В связи с этим хотелось бы напомнить псковичам, что в каждом районе действуют отделы приёма заявителей МФЦ, куда граждане могут обращаться за получением услуг. Кроме того, планируется увеличить количество окон обслуживания в Пскове и Великих Луках. Таким образом, повысится и качество, и удобство обслуживания».

Напомним, что в районах отделы МФЦ работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в Пскове и Великих Луках - с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в четверг с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.