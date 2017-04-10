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Компьютерную технику украли бывшие ученики из великолукской школы

17-летний и 19-летний жители Великолукского района предстанут перед судом по обвинению в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 14 января двое жителей деревни Беседино договорились украсть компьютерную технику из помещения Демидовской школы, где ранее сами учились. В тот же день вечером они пришли к школе, расположенной в деревне Демидово на улице Школьной. Имевшимся у них инструментом молодые люди разбили стекло, проникли в здание, откуда похитили два системных блока, три монитора и жесткий диск. Причиненный ущерб превысил 32 тысячи рублей. Часть похищенного они отнесли к себе домой, а остальное спрятали.

Следователи МО МВД России «Великолукский» собрали по делу достаточную доказательную базу, допросили свидетелей, провели необходимые криминалистические экспертизы. В короткие сроки были установлены подозреваемые, которые дали признательные показания, с ними осуществили проверку показаний на месте совершения преступления. В ходе следствия изъято все похищенное имущество, которое вернули представителю учебного заведения.

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