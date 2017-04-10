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Общество

Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выразила соболезнования родным и коллегам главного врача Наркологического диспансера региона Владимира Овсякова. Он скончался в Пскове 7 апреля на 69-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Выражаю глубокое соболезнование по поводу кончины главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Наркологический диспансер Псковской области» Овсякова Владимира Сергеевича. Ушел из жизни талантливый врач, грамотный и уважаемый руководитель, с чьим именем связаны многие положительные изменения в работе системы здравоохранения Псковской области. Память об этом удивительно светлом и неординарном человеке навсегда сохраниться в сердцах всех, кто знал его, имел счастье с ним трудиться», - говорится в соболезновании вице-губернатора.

Владимир Овсяков родился в Калужской области. В 1976 году он окончил Смоленский государственный медицинский институт. По распределению он был направлен в Псковский областной психоневрологический диспансер. В 1983 году занял должность главного врача этого медицинского учреждения, которое позже было переименовано в Наркологический диспансер Псковской области.

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