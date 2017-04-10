До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля

18:08, 10 апреля 2017, ПАИ

11 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +4 до +9 градусов, днем - от +8 до +13.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.