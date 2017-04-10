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10 тысяч пачек сигарет в вагоне с углём обнаружили в Пыталово псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку провоза через границу 10 тысяч пачек незадекларированных сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

9 апреля в железнодорожный пункт пропуска «Пыталово» на границе России и Латвии прибыл грузовой железнодорожный состав. При осмотре следующего в сопредельное государство состава, в одном из вагонов с углем должностные лица обнаружили признаки стороннего вмешательства в перевозимый груз. После изучения содержимого вагона под верхним слоем угля обнаружены 20 коробок, обернутых в черный полиэтилен, в которых, как позже удалось установлено, находилось 10 тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма оценки выявленной табачной продукции составила более 240 тысяч рублей.

Изъятые табачные изделия, в соответствии с установленным законодательством РФ порядке, переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения.

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