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Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
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Общество

Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма

Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма, сообщили Псковскому агентству информации в агентстве ТурСтат, которое составило соответствующий рейтинг.

Отмечается, что город Печоры, расположившийся на девятом месте топа, является наиболее популярным в России для паломничества, включая паломнические туры и самостоятельные поездки.

В Топ-10 регионов России по популярности паломнического туризма также вошли Московская область (Сергиев Посад и Звенигород), Нижегородская область (Дивеево), Ярославская область (Годеново), Карелия (Валаам), Калужская область (Оптина Пустынь), Владимирская область (Боголюбово), Костромская область (Ипатьевский), Архангельская область (Соловки) и Липецкая область (Задонск).

По данным агентства, паломническим туризмом в России, включая паломнические поездки и туры, занимается 5 миллионов человек в год. Это составляет около 10% рынка внутреннего туризма в стране.

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