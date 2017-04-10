Псковичи станцевали на Русском балу в Тарту

13:40, 10 апреля 2017, ПАИ

Делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняла участие в Русском балу, который состоялся 8 апреля в концертном зале Ванемуйне в городе Тарту (Эстония). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, среди молодых артистов, представивших Псковскую область, были солисты специализации «Эстрадное пение» Екатерина Андреева, Василиса Паринкина, Дарья Иванова, Анна Петрова, Юрий Манукян, Дарья Еремейчик, Екатерина Партс, Галина Соколова, Ангелина Семёнова, Кристина Маркелова, Ирина Миайлова (преподаватели заслуженная артистка России Марина Курчавова и Светлана Констандина), хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Алёна Тагирова).

Поимо псковских музыкантов и хореографов в Русском балу приняли участие солисты и танцевальные коллективы из Тарту и Таллина (Эстония), Минска (Белоруссия), а также Латвии и Литвы.

«Псковские вокалисты и хореографы традиционно выступают в режиме non-stop и представляют гостям праздника яркую разножанровую программу, восторженно воспринимающуюся тартуской публикой, - отметили в колледже. - Представители оргкомитета высоко оценили профессиональный уровень, артистизм, сценическую культуру псковичей - участников бала 2017 года и выразили надежду на то, что в будущем году и вокалисты, и хореографы колледжа вновь порадуют зрителей своим искусством».

Добавим, что традиция проведения русских балов в Эстонии началась еще во времена первой Эстонской республики, в конце 30-х годов прошлого века. Именно тогда в зале театра «Ванемуйне» состоялось первое мероприятие под названием «Русский бал». После распада СССР первый Русский бал был проведен в Эстонии 24 января 1999 года. С тех пор псковская творческая делегация является постоянным участником этого праздника.