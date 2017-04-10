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Культура

Детский хореографический ансамбль из Пскова стал обладателем гран-при фестиваля в Казани

Детский коллектив хореографический ансамбль «Солнышко» из Пскова стал обладателем гран-при 17-го фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Слияние культур» в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Псковский коллектив «Солнышко» продемонстрировал грамотную постановкой и художественное оформление номеров в номинации «Народный танец». Движения участников были четкими, техничными, и в целом выступление участников было тщательно продумано и подготовлено», - отметили в пресс-службе.

Диплом «За высокий уровень исполнительского мастерства» также получил пскович Александр Подкорытов. Артист выступил в номере «Путанка-распутанка» в составе трио вместе с Кириллом Паковым и Михаилом Федоренко. Трио получило звание лауреата I степени и приглашение на 7-й суперфинал проекта «Салют Талантов», который пройдет этой осенью в Санкт-Петербурге.

Всего на сценах Дома культуры «Юность» и Детского центра «Экият» выступили 800 юных талантов из Якутска, Воркуты, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Тюмени, Нижнего Новгорода, Тулы, Иваново и других городов России. 

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