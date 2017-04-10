Почти 11 тысяч псковских работодателей должны сдать отчёты в апреле в Пенсионный фонд

14:13, 10 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области 10 тыс. 634 работодателя должны сдать отчётность в Пенсионный фонд РФ. Им предстоит представить 206 тыс. 979 отчетов на 206 тыс. 979 работающих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения ПФР по региону. В Фонде напомнили, что с этого года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М. Если раньше ее необходимо было сдавать ежемесячно до 10 числа, то теперь – до 15 числа включительно.

В апреле, поскольку 15 число выпало на выходной день, срок сдачи сведений продлен до 17 апреля включительно. Не позднее этой даты работодатели региона должны представить в Пенсионный фонд России сведения о своих сотрудниках, работавших в марте, по форме СЗВ-М, с указанием следующих сведений: страховой номер индивидуального лицевого счета, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика.

Ежемесячная отчетность была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По её результатам специалисты Пенсионного фонда видят, что человек прекратил трудовую деятельность, и без его личного обращения в ПФР ему автоматически производится индексация пенсии.

За нарушения при представлении ежемесячной отчетности введены штрафы. За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений (ежемесячная отчетность) применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Штраф за несоблюдение порядка представления СЗВ-М в электронной форме - тысяча рублей (статья 17 Закона N 27-ФЗ).

Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в части представления отчетности можно на сайте ПФР в разделе «Страхователям».