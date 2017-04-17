Квартира, деньги, три жены

10:55, 17 апреля 2017, ПАИ

Псковские госслужащие и депутаты обнародовали декларации об имуществе и доходах за минувший год. Псковское агентство информации предлагает посмотреть, как изменился достаток чиновников и парламентариев с 2015-го: сколько заработали «слуги народа», какую собственность приобрели и чего лишились.

Снижение

Первым, по традиции, отчитался губернатор Андрей Турчак. Совокупный доход главы региона составил около 719 тыс. рублей, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом. Его супруга Кира Турчак пополнила бюджет семьи на 37,4 млн рублей, за предыдущий год она заработала примерно на 400 тысяч больше. Слагаемые заметной суммы - доход по месту работы и дивиденды от принадлежащих ей долей и акций ряда компаний.

В индивидуальной собственности Турчака — по-прежнему только участок (1201 кв. м), в совместной с супругой — три квартиры (66,8, 156,6 и 180,5 кв. м), в долевой - 1/3 квартиры (80,7 кв. м). Также в пользовании губернатора находятся квартира (75 кв. м) и дом (202, 2 кв. м). А его жена располагает квартирой площадью 223,5 кв. м.

У несовершеннолетних детей Турчака доходов и собственности нет.

Годовой доход первого замглавы региона Веры Емельновой тоже несколько снизился — с 1,7 до 1,4 млн рублей. Заработок ее супруга составил 592 (против 397 тыс. рублей в 2015 году). Что касается имущества, то здесь изменений не наблюдается: она владеет квартирой (117,3 кв. м), он — земельным участком (1507 кв. м). Кроме того, муж - обладатель автомобилей «Хонда Пилот» и УАЗ-22069, снегохода «Ямаха» и прицепа.

Новых «квадратов» и машин не нажил и Максим Жаворонков, вице-губернатор — руководитель аппарата администрации области. Он же - собственник квартиры площадью 207,1 кв. м, ½ квартиры (48,9 кв. м) и земельного участка (1001,1 кв. м). Вдобавок Жаворонков пользуется квартирой площадью 121,1 кв. м. Его супруге принадлежит квартира площадью 60,2 кв. м.

Доход замглавы региона за год уменьшился примерно на 100 тысяч и составил 1,1 млн рублей. Его супруга получила в 2016-м 142 тысячи, а в 2015-м — полтора миллиона рублей. В декларации также указаны «детские»: 69 и около 28 тыс. рублей, 12 месяцев назад - 1,1 млн и 194 тыс. рублей.

Тенденция сокращения доходов прослеживается и в отчете другого заместителя губернатора Сергея Перникова: с 3,2 до 2,8 млн рублей. В его собственности остались две квартиры (83,10 и 33 кв. м), а вот ½ доля в квартире площадью 43,83 кв. м «исчезла». При этом в 2015 году в распоряжении вице-губернатора была комната в жилом доме (30 кв. м), сейчас же - ½ квартиры (90 кв. м).

Минус целый миллион в декларации Татьяны Бариновой, заместителя губернатора — начальника областного финуправления. Ее трудовой доход за прошлый год - около 1,7 млн рублей, в 2015-м — 2,7 млн, но с учетом продажи транспорта. В остальном же заметна стабильность: жилой (80 кв. м) и нежилой (90 кв. м) дома, три квартиры (69,6 кв. м, 38,8 кв. м, 68,9 кв. м), жилое строение (54 кв. м), три участка (2500, 1500 и 455 кв. м) и два гаража (16,6 и 19,7 кв. м). Как и раньше, Татьяна Баринова управляет снегоходом и «Тойотой Рав 4», к которой прилагается легковой прицеп.

Всего тысяч на 8, но всё же уменьшился заработок вице-губернатора Александра Кузнецова. Его годовой доход равен 1,1 млн рублей. Жена замглавы региона в 2016-м добавила в семейный бюджет 609 тыс., в 2015-м - порядка 1,9 млн, в том числе от продажи транспортного средства. Как и прежде, она ездит за рулем «Ауди Ку 3», а у мужа появился собственный прицеп. Также он владеет 1/84 участка (ТСЖ, 45 кв. м), а супруга — жилым домом площадью 258,4 кв. м.

Японский выбор

А теперь представим рэнкинг руководства областного Собрания по уровню прибыли за прошлый год. И возглавил его заместитель председателя парламента Валентин Каленский. Он задекларировал 5,1 млн рублей, а в 2015-м — 4,1 млн, аналогичную сумму привнесла тогда в доход семьи и его супруга. Правда, в 2016-м она превзошла в этом смысле мужа, заработав 10,6 млн. Однако из списка ее владений «пропала» ½ квартиры площадью 81,4 кв. м. И сейчас в нем значатся: четыре участка (3709, 1500, 679 и 411 кв. м), два дома (417,3 и 229 кв. м), гараж (20 кв. м) и автомобиль «Тойота Рав 4». Каленский же сообщил о наличии в собственности квартиры (104,2 кв. м) и двух гаражей площадью 22,6 и 25 кв. м, и если рассмотреть скрупулёзно, то последний стал на пять «квадратов» побольше.

Тем временем председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отчитался о доходе в 1,8 млн рублей. В 2015-м он получил полтора миллиона. В графе «недвижимость» фигурируют два участка (1500 и 754 кв. м), два жилых дома (40,6 и 273,5 кв. м) и «Мицубиси Паджеро 4». Что касается супруги спикера, то ее заработок составил 322 тыс. против 252 тыс. в позапрошлом году. У неё имеется своя квартира площадью 82,4 кв. м.

Первый зампредседателя Виктор Антонов за 12 месяцев тоже получил порядка 1,8 млн рублей. В его декларации-2015 была указана сумма — 3,2 млн рублей, в том числе полтора он выручил от продажи имущества. Также в таблицах отражен совокупный доход жены депутата: 4,9 млн в 2016 году и 4,8 млн в предшествуюшем. К слову, она — обладатель земельного участка (19 кв. м), квартиры (88,2 кв. м) и двух гаражей (34,2 и 16 кв. м). У самого вице-спикера гаражей нет, зато он передвигается сразу на двух машинах - «Мицубиси Паджеро Спорт» и «Тойоте Рав 4». Второй японский автомобиль он купил сравнительно недавно: еще в 2015-м этой иномарки не было, но в то же время супруга парламентария ездила на «Сузуки СХ4». Продолжая тему транспорта, скажем также про квадроцикл «Ямаха Гризли», лодку «Навигатор 300» и автоприцеп. Помимо этого, Антонов упомянул о собственном доме (495,2 кв. м) и двух участках (921 и 1100 кв. м), а также об участке (590 кв. м) в пользовании.

Заместитель спикера облсобрания Борис Полозов, как и его начальник, перемещается на «Мицубиси Паджеро». В 2015 году у него также имелись мотобуксировщик «Рекс», мотоблок, газонокосилка и лодка «Пелла», а остался только лодочный прицеп. С владениями картина другая: депутат и его жена имеют по земельному участку (1500 кв. м каждый), в дополнение к этому у него есть дача (150 кв. м), дом (65,8 кв. м), квартира (107,1 кв. м). Совокупный доход зампредседателя ПОС в 2016 году составил 1,4 млн рублей, в предшествующем — 1,3 млн. Жена Полозова в 2016 и 2015 годах заработала 147 и 140 тыс. рублей, соответственно.

Выбор в «корпоративном духе» сделал и зампредседателя регионального парламента Анатолий Копосов — он тоже управляет японской машиной - «Мицубиси Лансер». Впрочем, в гараже его супруги (18 кв. м) нашлось место и для принадлежащего депутату автомобиля «Шевроле Нива». Не отказался народный избранник и от отечественных «Жигулей-2106». И прицеп в наличии. Больше собственности у него нет, а вот жена владеет участком (1500 кв. м), дачей (96 кв. м), квартирой (86,9 кв. м). На правах пользователей семья разместилась в квартире площадью 108 кв. м. В общем, ни прибыли, ни убыли по сравнению с 2015-м. Лишь немного изменились доходы. Вице-спикер обнародовал 963 тыс. рублей (годом ранее — примерно 1 млн), а его жена заработала 183 тыс., на две тысячи больше, чем в предыдущем году.

Меньше своих коллег получил зампредседателя ПОС Виктор Остренко — 780 тыс. рублей, но по сравнению с 2015-м его доход всё-таки увеличился на 284 тыс. В его декларации по-прежнему присутствуют: 1/3 участка (1526 кв. м), 1/6 доля в жилом доме (21,6 кв. м) и квартира (37 кв. м), находящиеся в собственности жены, также у супругов и ребенка имеется по ¼ доли в квартире площадью 107 кв. м. Не обошлось и без японского автомобиля, только Остренко предпочел «Тойоту Камри».



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А что у городских властей? Смотрим и узнаем о загадочных переменах в декларации главы Пскова Ивана Цецерского. Квартира площадью 74,5 кв. м, которая год назад была в его пользовании, теперь оказалась в долевой собственности семьи (по 1/3 у него и жены). И наоборот, два участка по 1500 кв. м и два гаража по 18 кв. м перестали принадлежать главе Пскова, но всё же остались в его распоряжении. Сверх этого, он владеет двумя участками (1479 и 1850 кв. м) и недостроенным домом. К «Опелю Вектра Б» и автоприцепу добавился автомобиль «Киа Спортейдж». В декларации за 2016-й год он указал доход в размере 1,3 млн рублей, примерно на 37 тысяч меньше значилось в предыдущей. Супруга Цецерского пополнила семейный бюджет на 1 млн рублей, похожая сумма набралась и в 2015-м.

Обновилась и декларация замглавы города Игоря Сиротина, она стала на строчку короче. В 2015 году он сообщал о доходах (624 тыс. рублей) и имуществе своей жены, но теперь она здесь не значится. На тот момент супруга депутата владела участками (510 и 80 кв. м), 1/3 квартиры (52,2 кв. м) и целой квартирой площадью 67,1 кв. м, которой сейчас пользуются муж и дети. Также она, сын и дочь имеют в долевой собственности участок (1945 кв. м) и жилой дом (53,3 кв. м), причем у матери — половина. А народный избранник садится за руль своего автомобиля «Фольксваген Пассат СС», зарабатывая при этом 887 тыс. рублей в год. Хотя в 2015-м году цифра была слегка иная — 912 тыс.

У другого замглавы Пскова Сергея Гаврилова доход вырос в два раза — с 446 тыс. до 1,1 млн рублей. И больше никаких изменений. В прочих разделах: собственные три участка (5459, 1500 и 1500 кв. м), дом (131,6 кв. м), квартира (96,2 кв. м), два гаража (22,8 и 23,7 кв. м), «Ауди Ку 7» и «Тойота Ленд Крузер 200». Доход жены народного избранника снизился с 711 до 137 тыс. рублей.