94% убийств удаётся раскрыть следователям Псковской области

14:40, 10 апреля 2017, ПАИ

94% убийств удаётся раскрыть следователям Псковской области, доложил руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону Олег Тушмалов 10 апреля на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Олега Тушмалова, раскрываемость убийств возросла, и существующий показатель существенно превышает среднероссийские цифры. Кроме того, на протяжении нескольких лет в регионе раскрываются все совершённые изнасилования. В прошлом году удалось обнаружить преступников, совершивших убийства в 2004 и 2010 годах, а также изнасилование в 2003 году. Олег Тушмалов обратил внимание на хорошую раскрываемость преступлений прошлых лет.

Руководитель псковского СУ СК отметил, что особое внимание уделяется взаимодействию в сфере трудовых отношений. Еженедельно производится мониторинг предприятий-должников, проводится индивидуальная работа по погашению задолженностей. «В 2016 году удалось обеспечить выплату более 6,5 млн рублей задержанной зарплаты. За год долг снизился вдвое - до 26 млн рублей. По 14 оконченным уголовным делам, связанным с налоговыми преступлениями, возмещены 59 млн рублей, что составило 83% от общей суммы задолженности», - уточнил Олег Тушмалов.

Он особенно подчеркнул, что на контроле остаётся незаконный оборот алкоголя, лекарственных препаратов, профилактика внутрисемейного насилия над детьми.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что нужно акцентировать внимание на серой заработной плате. «Это бич, который не даёт возможности формировать доходную часть нашего бюджета. НДФЛ остается системообразующим налогом. В 2017 году мы должны уделить этой теме особое внимание. От этого зависит сбалансированность нашего бюджета», - сказал глава региона.