Молодёжный центр Пскова продлил срок подачи заявок на конкурс сценариев Ганзейского дня

14:52, 10 апреля 2017, ПАИ

По просьбе участников Школы волонтёра приём заявок на конкурс сценариев проведения Ганзейского дня в Пскове продлен до 20 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Финал конкурса состоится 25 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект сценария на проведение мероприятия в Международный ганзейский день (18 мая). Сценарий должен отражать идею информирования горожан о Ганзейском союзе и Международных Ганзейских днях. «Если вы знаете, как можно интересно рассказать горожанам о Ганзе - мы были бы рады воплотить ваши идеи в жизнь», - отметили организаторы конкурса.

В конкурсе могут принимать участие лица от 14 до 35 лет. Обязательным условием конкурса является то, что от одного человека может рассматриваться только один проект сценария. Лучшая работа конкурса будет реализована, а ее автор станет делегатом русских ганзейских дней по направлению молодой Ганзы, которые в этом году пройдут в городе Тихвине.

С положением и формой заявки конкурса можно ознакомиться на сайте Молодежного центра и в группе «ВКонтакте«. Подробная информация по телефону 54-44-44.

Отметим, победителем конкурса сценариев ганзейского дня в прошлом году стала студентка ПсковГУ Валерия Хандюк. Именно предложенная Валерией территориально-историческая игра «Ганзейский квест» состоялась 18 мая 2016 года. Также Валерия стала делегатом русских ганзейских дней, которые проходили в Твери.