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Психотропные препараты попыталась вывезти из Псковской области гражданка Латвии

На границе России и Латвии в железнодорожном пункте пропуска Посинь Пыталовсокго района пресечено незаконное перемещение лекарственных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.  

Жительница Латвии в дорожной сумке пыталась вывезти из Псковской области незадекларированные лекарства, общий вес которых превысил 19 кг. В багаже пассажирки поезда сообщением «Москва - Рига» оказались 497 упаковок, 86 бутылок и 363 блистера различных лекарств. Перечень незаконно перемещаемого товара включал аминалон, димедрол, левомицетин, цитрамон, тауфон, фестал, панкреатин и другие лекарственные препараты.

Кроме того, назначенная таможенная экспертиза выявила, что в некоторых незаконно перемещаемых лекарственных средствах содержится психотропное вещество – фенобарбитал. 

В отношении жительницы Латвии возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят и направлен на ответственное хранение.

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