Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района

15:09, 10 апреля 2017, ПАИ

Право ходить в новую школу должны иметь и дети из города, и дети из близлежащих к школе территорий Псковского района, заявил в интервью «Псковской правде» глава Пскова Иван Цецерский. Таким образом, он прокомментировал ситуацию с аннулированием списка будущих первоклассников инженерно-лингвистической гимназии, которая расположится в новом здании в деревне Борисовичи.

«По опыту нового микрорайона деревни Родина дети ходили в ту школу и детсадики, в которые хотели. Система образования должна учитывать место жительства относительно местонахождения школы, чтобы было минимально короткое расстояние, - заявил Иван Цецерский. - Нет смысла устраивать на ровном месте скандал, это моя личная позиция. Право ходить в школу должны иметь и школьники из Пскова, и из близлежащих территорий Псковского района. Тем более, если говорить о перспективе расширения границ Пскова, город постоянно ведет работу по присоединению ряда территорий района».

Иван Цецерский отметил, что не знает, кто был инициатором аннулирования списков первоклассников. «Наша фракция [фракция «Единой России» в Псковской гордуме – ред.] и я лично готовили большое заседание по новой школе, чтобы понять, как будут наполняться классы, каким порядком. Это важно, особенно учитывая прилегающие дома по улицам Балтийской, Венской (ЖК «Европа»). Обеспокоены в ППК: раньше эти дети ходили в этот комплекс. Поэтому требуется серьезное уточнение не только по первоклассникам, но в целом по всем классам», - сказал он.

Отметим, что 7 апреля в редакцию газеты «Псковская правда» стали поступать звонки от родителей учеников строящейся школы. Они сообщали, что списки учеников для нового учебного заведения якобы аннулированы. На подъездах жителей домов ЖК «Европа» появилось объявление, что местные дети не попадут в новую школу, поэтому должны обращаться в районные.

Директор новой школы Татьяна Светенко пояснила, что процедура приёма учеников начнётся после вынесения постановления администрации Пскова «О закреплении определённой территории муниципального образования «Город Псков» за корпусом МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».