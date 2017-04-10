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Общество

Проблемы образования и трудоустройства осужденных обсудили в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся круглый стол на тему «Проблемы трудоустройства и образования осужденных в местах лишения свободы: история и современность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Фото пресс-службы вуза

В мероприятии приняли участие представители УФСИН по региону, Псковского агротехнического колледжа, сотрудники, курсанты и студенты академии.

Тема вызвала интерес как у практических сотрудников, так и обучающихся не случайно: на протяжении многих лет она не теряет своей актуальности и требует решения в современном обществе, отметили в пресс-службе вуза.

В ходе круглого стола прозвучали доклады: «Труд осужденных в местах лишения свободы как одно из основных средств их исправления», «Зарубежный опыт использования труда осужденных», «Способы защиты трудовых прав осужденных при отбывании ими наказаний, не связанных с изоляцией от общества», «Исторический аспект становления и развития образования осужденных к лишению свободы».

Представители профессионального образовательного учреждения № 38 УФСИН и преподаватели Псковского агротехнического колледжа обсудили с собравшимися вопросы необходимости сельскохозяйственного образования осужденных в местах лишения свободы.

По итогам круглого стола его участники отметили необходимость проведения мероприятий, направленных на выработку предложений, которые смогут помочь в решении актуальных проблем социализации осужденных после их освобождения из мест лишения свободы.

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