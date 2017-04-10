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Общество

Псковские рыбинспекторы за неделю изъяли 30 кг водных биоресурсов

За прошедшую неделю в Псковской области рыбинспекторы изъяли 30 кг водных биоресурсов и 24 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

За указанный период сотрудники ведомства выявили 23 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов. Принято решение о наложении штрафов на сумму 23 тыс. рублей, взыскать с нарушителей удалось 54 тыс. рублей.

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