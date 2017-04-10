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Псковские подростки стали чаще сбегать из дома, заявил прокурор региона

Псковские подростки стали чаще сбегать из дома, заявил прокурор Псковской области Сергей Белов на координационном совещании по обеспечению правопорядка 10 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За 2016 год и первый квартал 2017 года в регионе зафиксировано более 250 уходов несовершеннолетних из дома. Происходящее Сергей Белов назвал «тревожной тенденцией». «Если подросток уходит из дома, значит там что-то неблагополучно», - отметил он.

По его словам, все материалы по уходам детей из семьи будут проверяться на наличие состава преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Он также прокомментировал ситуацию с расследованием самоубийства подростков, произошедшего в ноябре 2016 года в Стругах Красных. «Уголовное дело ещё не окончено, сроки продлены», - сказал Сергей Белов. От других оценок прокурор отказался.

Начальник Управления соцзащиты Псковской области Армен Мнацаканян назвал ситуацию с уходами подростков из дома «палкой о двух концах». «Есть решения, чтобы детей незаконно не отбирали у семей. Органы опеки заходят в дома только с полицей, потому что иногда даже с ножами на сотрудниц кидаются», - отметил он и добавил, что органам опеки «поставлена задача действовать жёстко». 

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