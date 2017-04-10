Выявляемость наркосбытчиков увеличилась почти на 40%, заявил прокурор Псковской области

15:27, 10 апреля 2017, ПАИ

Выявляемость наркосбытчиков увеличилась почти на 40%, заявил прокурор Псковской области Сергей Белов 10 апреля на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава надзорного ведомства доложил, что на данный момент наблюдается тенденция к уменьшению «региональной преступности» (на 13,2%), как в Псковской области, так и по стране в целом. Однако при этом, по его словам, увеличивается количество приостановленных уголовных дел. «Мы на втором месте по делам, приостановленным в связи с болезнью лица, которое должны были привлечь к ответственности. На первом — Москва», - сообщил прокурор. Он предположил в этом случае коррупционную составляющую, но выразил надежду на то, что получится навести порядок.

Что касается сроков предварительного расследования, то, как заметил Сергей Белов, порой они нарушаются необоснованно, в том числе из-за отсутствия надлежащего экспертного заключения. Он подчеркнул, что нужно увеличивать местную экспертную базу, в частности, штат сотрудников, но констатировал, что бюджет области не позволяет этого сделать. По его словам, остается уповать на то, что ужесточение требований к следователям как-то решит проблему.

Выслушав, губернатор области Андрей Турчак сказал, что этот вопрос точечно решается, и попросил сформулировать первоочередные задачи. «Даже в условиях ограниченного финансирования нужно принимать те решения, которые будут эффективны», - отметил глава региона.