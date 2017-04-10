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Общество

На площадках «Тотального диктанта» в Пскове предусмотрят детские комнаты

В будущем году в Псковской области для проведения «Тотального диктанта» организуют площадки с детской комнатой. Об этом сообщила координатор проекта «Тотальный диктант» в Пскове, руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина 10 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в этом году на «Тотальный диктант» приходили семьи с детьми. В 63-й аудитории главного корпуса ПсковГУ диктант написали 109 человек, «аудитория была битком», в частности, представители одной псковской фирмы пришли компанией в корпоративной символике и заняли два ряда. Также аншлаг был в клубе «Тир».

В пятницу, 14 апреля, в 18:00 в «Тире» состоится награждение победителей и участников акции, им планируется вручить грамоты.

Отметим, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Проект осуществляется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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