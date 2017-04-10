Более ста членов незаконных вооруженных формирований и экстремистских организаций выявили среди приехавших в Псковскую область мигрантов в 2016 году

15:42, 10 апреля 2017, ПАИ

Среди приехавших в Псковскую область мигрантов в 2016 году выявили более ста человек, проходивших по спискам лиц, причастных к различным незаконным вооруженным формированиям и экстремистским организациям. Об этом врио начальника Погрануправления УФСБ по Псковской области заявил на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области 10 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе сохраняется тенденция к увеличению числа трудовых мигрантов и беженцев с Украины, которые едут в Псковскую область через Белоруссию. По его словам, под их видом могут проникать члены незаконных бандформирований.