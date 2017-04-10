Чаще всего границу в Псковской области пытаются незаконно пересечь вьетнамцы

15:48, 10 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области задержали 508 незаконных мигрантов, пытавшихся пересечь границу. 80% из них составляют граждане Вьетнама. Об этом врио начальника Погрануправления УФСБ по Псковской области заявил на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области 10 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также были задержаны 92 человека, помогавших незаконным мигрантам пересечь границу. 25% из них - жители Псковской области.

За последние 4 года число задержанных при попытке пересечь границу увеличилось в три раза. Только в первом квартале 2017 года пограничники задержали 57 незаконных мигрантов, всего было совершено 10 попыток незаконного пересечения границы.