0
20:13
Псковская область вошла в десятку популярных у паломников регионов
18:08
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
17:52
Живее всех живых
17:09
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
16:41
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
15:09
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
14:17
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Еще новости
Общество

Чаще всего границу в Псковской области пытаются незаконно пересечь вьетнамцы

В 2016 году в Псковской области задержали 508 незаконных мигрантов, пытавшихся пересечь границу. 80% из них составляют граждане Вьетнама. Об этом врио начальника Погрануправления УФСБ по Псковской области заявил на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области 10 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также были задержаны 92 человека, помогавших незаконным мигрантам пересечь границу.  25% из них - жители Псковской области.

За последние 4 года число задержанных при попытке пересечь границу увеличилось в три раза. Только в первом квартале 2017 года пограничники задержали 57 незаконных мигрантов, всего было совершено 10 попыток незаконного пересечения границы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в десятку популярных у паломников регионов
10 апреля 2017
Псковская область вошла в десятку популярных у паломников регионов
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
10 апреля 2017
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
10 апреля 2017
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
10 апреля 2017
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района 4
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
10 апреля 2017
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
10 апреля 2017
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области
10 апреля 2017
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области

Идет загрузка...