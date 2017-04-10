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Общество

Около 10 млн сэкономили псковские приставы за счет выдворения иностранцев

В 2016 году УФССП России по Псковской области сэкономило около 10 млн рублей за счет выдворения иностранных граждан. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Колесников 10 апреля на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников отметил, что в 2015 году экономия составила только 500 тыс. рублей. Также обратил внимание на то, что в 2016-м 330 вьетнамцев псковские приставы выдворили за счет средств их родственников.

Актуальным, по его словам, остается вопрос об увеличении мест в Центре временного содержания граждан. Губернатор области Андрей Турчак уточнил, исчеран ли уже дебет. Представитель Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области ответил, что на сегодня имеется 101 место, а содержатся 63 человека.

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