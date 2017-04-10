На отсутствие обратной связи со стороны правоохранителей пожаловалась глава псковской Счётной палаты

16:06, 10 апреля 2017, ПАИ

Председатель Счётной палаты Псковской области Марина Хохлова пожаловалась на отсутствие обратной связи со стороны правоохранительных органов, несмотря на имеющееся соглашение о взаимодействии. «Мы не знаем, что с нашими материалами в дальнейшем», - заявила она на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области 10 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Марина Хохлова отметила, что в 2014-2015 годах Счётная палата с правоохранительными органами проводила от 7 до 9 совместных проверок в год, а в 2016-ом их было только 2, в них участвовала прокуратура Пскова.

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день Счётная палата не знает, как работать по нарушениям, которые выявляются при исполнении государственных контрактов.

Что касается обратной связи по некоторым актам Счетной палаты, губернатор Псковской области Андрей Турчак спросил, можно ли сделать подборку, на сколько актов не было реакции в 2016 году. Марина Хохлова ответила, что есть реакция на все акты, но специалистам пришлось самостоятельно обзванивать правоохранителей.

Андрей Турчак попросил руководителей правоохранительных органов поставить сотрудникам за правило давать официальный ответ.

О затруднениях в совместной работе с правоохранителями рассказала и руководитель Контрольного управления администрации Псковской области Татьяна Смирнова. Она отметила, что специалистам её Управления не удаётся получить в письменной форме информацию о результатах уголовно-правовой оценки по переданным материалам, получают ее с помощью телефона. Однако, по словам Татьяна Смирновой, в принципе это не является проблемой.

Она сообщила, что специалисты её подразделения в 2016 году участвовали в 6 проверках по запросам правоохранителей, 4 из них были по линии УМВД, 2 – прокуратуры. По результатам трёх собственных контрольных мероприятий Управление направило материалы в правоохранительные органы.

Марина Хохлова также остановилась на кадровом вопросе контрольно-счётных органов, в штате которых в районах работают по 2 человека. «Такими силами осуществлять полноценный внешний муниципальный финансовый контроль на территории муниципального образования невозможно, - подчеркнула она. - З-5 мероприятий проводится в год по финансовому аудиту».

Руководитель Счётной палаты проинформировала, что на 1 января штат сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований составлял 44 единицы, но в пяти районах специалистов нет вообще, 7 руководителей этих органов в прошлом году уволились. Марина Хохлова предложила главам районов привести структуру в соответствие с федеральным законодательством.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак пояснил, что не во всех районах есть нормативная база для этого. Его заместитель – начальник финансового управления области Татьяна Баринова подтвердила, что проблема кадров остается сложной. «Мы работаем в этом направлении, но как без повышения зарплаты заинтересовать людей — очень проблематично», - заметила она.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов предложил обсудить этот вопрос на очередном совещании с главами муниципалитетов, и учесть возможность повышения зарплат работникам контрольно-счётных органов при формировании бюджета на следующий год.

«Нужно посмотреть, можем ли мы эту категорию муниципальных служащих поощрять отдельными коэффициентами», - сказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что главам районов нужно предложить готовую модель для внедрения в этом году, чтобы она заработала в 2018-м.

Марина Хохлова предложила создать рабочие группы с участием Счетной палаты, Следственного комитета, правоохранительных органов, прокуратуры, чтобы они могли собираться в рабочей обстановке и доходчиво доносить до специалистов из районов выявленные нарушения.

На это Андрей Турчак заметил, что межведомственные группы есть итак, нужно просто повысить уровень взаимодействия.

Татьяна Смирнова добавила, что квалификация работников контрольно-счётных органов - отдельный вопрос и смогут ли его решить рабочие группы, не понятно. Она подчеркнула, что необходимо системное повышение квалификации консультантов и аудиторов.

Прокурор Псковской области Сергей Белов назвал создание рабочих групп и подписание соглашений — формальным инструментом. Он считает, что именно от профессионализма сотрудников контрольно-счетных органов районов зависит качество проверок, которые проводят правоохранительные органы.