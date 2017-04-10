Псковские активисты ОНФ намерены бороться с «раскоординированностью» работы над проектом по формированию комфортной городской среды

17:19, 10 апреля 2017, ПАИ

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области прошло обсуждение стартовавшего федерального проекта по формированию в регионе комфортной городской среды. В обсуждении приняли участие руководитель государственного комитета по строительству и ЖКХ администрации региона, представитель прокуратуры области, общественники. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В рамках заседания региональных рабочих групп ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» и «Социальная справедливость» обсуждались вопросы, касающиеся механизмов реализации проекта, организации учета мнения граждан при благоустройстве дворов и городских территорий, информационного сопровождения проекта. Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин обратил внимание собравшихся на то, что программа по формированию комфортной городской среды в регионе стартовала, средства распределены, а региональная межведомственная комиссия, созданная при губернаторе, ни разу не собиралась.

Руководитель госкомитета области по строительству и ЖКХ пояснил, что средства распределялись предварительно в соответствии с федеральными требованиями. Общая сумма субсидии на благоустройство дворов и городских территорий на 2017 г. составляет 138 млн руб., софинансирование со стороны региона составит 12 млн руб.

«Мы не смогли найти в открытом доступе соответствующей региональной программы, а на многих официальных сайтах муниципальных образований информация либо отсутствует, либо представлена в неполном виде. Одна из главных задач активистов ОНФ – проследить, чтобы граждане были максимально информированы о возможности участия в данной программе. Основным источником информации должны быть сайты администраций городов и районов. Но на сегодняшний день лишь несколько муниципальных образований разместили на своих сайтах на главной странице раздел, где граждане легко могут найти всю необходимую информацию. Такое положение дел нужно исправлять», – заявил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Псковской области, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Всеволод Козловский.

Он обратил внимание на то, что работа в данном направлении в настоящее время раскоординирована, поскольку на уровне администрации региона не было ни одного заседания региональной комиссии, осуществляющей контроль и координацию деятельности по реализации приоритетного проекта.

Руководитель госкомитета области по строительству и ЖКХ заверил, что заседание межведомственной комиссии с участием представителей регионального отделения Народного фронта состоится в ближайшие дни.

Общественники проконтролируют исправление указанных недоработок чиновников и далее будут внимательно следить за тем, чтобы при обсуждении проектов учитывались пожелания граждан, а работы по благоустройству дворовых территорий, общественных зон отдыха выполнялись вовремя и качественно.