Андрей Турчак о программе привлечения соотечественников: Каждый должен быть на карандаше

16:37, 10 апреля 2017, ПАИ

Прибывающих в Псковской области соотечественников необходимо проверять, трудоустраивать и сопровождать, заявил губернатор Андрей Турчак. «Каждый должен быть на карандаше», - сказал он 10 апреля на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов сообщил, что все иностранные работники, прибывшие в визовом порядке, привлекаются к работам на срок не более года, потом их сопровождают представители организаций для выезда из России. «На Великолукском комбинате с этим особенно строго», - отметил он.

В целях поддержания баланса трудовых ресурсов, обратил внимание Леонид Кириллов, проводится работа по замещению иностранных работников. В прошлом году 65 вакансий были замещены российскими гражданами. Он подчеркнул, что возникающие проблемы решаются очень оперативно.

Замглавы комитета также сообщил, что до 2020 года предусмотрено оказать содествие добровольному переселению 4750 соотечественников в рамках существующей госпрограммы, в прошлом году охват был 1206 человек, в этом — уже 366 человек, в том числе 9 врачей, 4 сотрудника из числа среднего медперсонала, 25 предпринимателей. 68% из принятых уже трудоустроены. Причем, заметил он, порядка 80% приезжих — профессионалы высокого уровня. Помимо этого, решается вопрос по устройству детей из семей соотечественников в школы, 10 ребят обучаются в вузах.

Также Леонид Кириллов доложил, что в этом году планируется работа по созданию Центра временного размещения в деревне Родина, сейчас там идет ремонт помещения для переселенцев в рамках госпрограммы.

«Это важно», - прокомментировал глава региона и спросил, насколько активно предлагаются местному наслению рабочие места, предусмотренные по квотам для иностранцев. Замруководителя комитета по труду ответил, что с гражданами работа проводится системно, в том числе проходят ярмарки вакансий.

В свою очередь замгубернатора — начальник регионального финансового управления Татьяна Баринова сказала: «Чисто по-человечески здесь сложная ситуация, не всегда люди на селе выполняют требования производителей должным образом». По ее мнению, нужна работа всех структур, необходимо понять, есть ли компетентные люди, которые могут заменить иностранцев.

Андрей Турчак заключил, что этот вопрос тоже надо включить в повестку заседания межведомственной комиссии.