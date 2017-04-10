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«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор

В написании «Тотального диктанта» в Пскове 8 апреля приняли участие 303 псковича. Примерно столько же, сколько и в прошлом году. Об этом сообщила координатор проекта «Тотальный диктант» в Пскове, руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина 10 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Учитывая, что участники регистрируются под произвольными никами, среди тех, кто писал «Тотальный диктант» в Пскове были «Рамзан Кадыров» и «Терминатор».

Отметим, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Проект осуществляется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

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