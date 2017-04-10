Число отличников среди псковских участников «Тотального диктата» в 2017 году выросло в 10 раз

16:43, 10 апреля 2017, ПАИ

Число отличников среди псковских участников «Тотального диктата» в 2017 году выросло в 10 раз. Об этом сообщила координатор проекта «Тотальный диктант» в Пскове, руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина 10 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Родина отметила, что количество отличников выросло в 10 раз — с 2-х в 2016-м до 21-го. Филологи отметили, что текст в этом году был гораздо легче, но Ольга Родина, по ее словам, с ними не согласилась.

Она также рассказала, что в «Тотальном диктанте» приняла участие женщина, которая в прошлом году получила «5». «В этом году она успела в интернете первую часть написать на 5, прийти на площадку и третью часть написать тоже на 5. Фанатка плохое слово, но можно назвать ее так», - рассказала Ольга Родина.