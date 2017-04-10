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Общество

В ПсковГУ надеются, что Центр логопедии и дефектологии будет востребован

В Пскове есть все возможности, чтобы реализовывать программу по включению людей с инвалидностью в активную общественную жизнь, заявил и. о. декана факультета естественных наук, медицинского и психологического образования Псковского государственного университета Владимир Прокофьев. Такое заявление он сделал в рамках открытия в Центре студенческих инициатив ПсковГУ (площадь Ленина, 2) Центра логопедии и дефектологии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Людей с ограниченными возможностями надо как-то социализировать, а общество часто к этому не подготовлено, и люди такие воспринимаются, если не враждебно, то настороженно. Поэтому инклюзия очень важна - ее можно рассматривать как путь гуманизации общества. Центр как раз будет рассчитан на подготовку таких специалистов», - сказал В. Прокофьев.

По его словам, на факультете собрана «мощная группа психологов и дефектологов» для подготовки специалистов к работе с такими детьми, в том числе специалисты-практики, которые уже работают в подобных учреждениях и «знают как это трудно, но вместе с тем и интересно».

И. о. декана выразил надежду на то, что Центр будет востребован городской и областной педагогической общественностью, что он станет центром для подготовки и переподготовки педагогических кадров и поддержкой для детей и родителей, которым необходима такая помощь.

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