55 тысяч иностранцев прибыли в Псковскую область в 2016 году

17:04, 10 апреля 2017, ПАИ

55 тысяч иностранных граждан встали на учет в Псковской области в 2016 году. Об этом сообщил начальник Управления по делам миграции МВД России по Псковской области Юрий Фёдоров 10 апреля на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации. По его словам, чаще всего в Псковскую область приезжают граждане Таджикистана, Белоруссии, Эстонии и Латвии, большая часть мигрантов остаются в Великих Луках и Пскове.

Юрий Федоров отметил, что в прошлом году стать гражданами РФ решили 1 тыс. 992 иностранца, прибывшие в Псковскую область, что на 30% больше уровня 2015. А за последние три года гражданство России получили более 4 тыс. человек. Порядка 5 тысяч иностранных граждан приобрели официальный правовой статус на территории региона. 1 тыс. 206 человек стали участниками программы по переселению соотечественников, 2 тыс. 81 иностранец приобрел патент на работу. Всего в прошедшем году пункты пропуска Псковской области пересекли 518 тысяч иностранных граждан.

Также Юрий Фёдоров рассказал, что в регионе были выявлены 2 тыс. 625 нарушений миграционного законодательства, иностранцы и лица без гражданства совершили 197 преступлений, в 63,4% из них обвиняются граждане СНГ, в основном, Украины и Белоруссии, также лица без гражданства. В 38% случаев фиксируются кражи, грабежи и разбои. Начальник Управления по делам миграции МВД России по Псковской области подчеркнул, что существенного влияния на криминогенную ситуацию в регионе иностранцы и лица без гражданства не оказывают, они совершили только 3% от общего числа зарегистрированных преступлений. Спикер также отметил, что вызывает озабоченность незаконная миграция граждан Вьетнама и Африки.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поинтересовался, есть ли исчерпывающая информация о тех иностранцах, которые живут в Псковской области и пытаются здесь закрепиться. «Мы их знаем, знаем, где они проживают, чем они занимаются, какой идеологии они подвержены?» - спросил глава региона. Он сказал, что в свете трагических событий в Санкт-Петербурге нужно сделать акцент именно на этой составляющей.

Юрий Фёдоров ответил, что все данные о приезжающих в Псковскую область есть, принимаются все меры с целью профилактики правонарушений со стороны иностранных граждан. Кроме того, он заявил, что во взаимодействии с органами ФСБ принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить подобных акций на территории Псковской области.

Андрей Турчак также спросил, ведётся ли работа с социальными сетями, на что получил утвердительный ответ.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в свою очередь спросил, насколько оперативно реагируют сотрудники управления сообщения о незаконных мигрантах.

На это Юрий Федоров сказал, что после вхождения миграционной службы в состав УМВД потенциал для организации этой работы увеличился. По его словам, проводятся плановые проверки, а при необходимости – внеплановые, на которые дает разрешение начальник областного УМВД.