В ПсковГУ открылся Центра логопедии и дефектологии

16:58, 10 апреля 2017, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось торжественное открытие Центра логопедии и дефектологии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. «Приятно, что в наше непростое время мы начали обращать серьезное внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья, приятно что на базе университета мы собираемся создать такой центр», - отметил Владимир Андреев, первый проректор ПсковГУ

«Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) постоянно увеличивается, а значит необходимы соответствующие специалисты, которые бы сопровождали таких детей и их родителей. Каждый участник образовательного процесса найдет полезную услугу в перечне тех, что будет предоставлять Центр», - отметил заместитель начальника Управления образования Псковской области Сергей Николаев.

По словам Галины Козеряцкая, специалист управления образования Пскова, добавила, что «для Пскова этот центр - очень важный ресурс, так как город имеет очень много коррекционных групп и компенсирующих классов». «Действительно, с каждым годом детей с ОВЗ становится больше. И часть из них хочет обучаться по системе инклюзии. Центр даст возможность воспитателям учителям пройти курсовую подготовку и понять как правильно себя вести с такими детьми в системе инклюзии», – отметила она.

Директор Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царёв подчеркнул: «Мы присутствуем на очень важном событии. Наш центр сотрудничает с университетом практически с первого года существования и на протяжении всех лет происходит развитие подготовки специалистов, в которых нуждаются наши дети. Движение происходит в правильном направлении, важно чтобы теория и практика тесно взаимодействуют друг с другом».

«Желаю Центру всего самого лучшего. Мы все хотим побеждать, но гораздо ценнее то, когда мы помогаем побеждать другим. Центр поможет осваивать особую науку, которая позволит побеждать другим», - резюмировал он.

Добавим, Центр логопедии и дефектологии будет заниматься проведением дополнительных профессиональных программ в области дефектологии; организацией платных образовательных услуг в области дефектологии (для родителей, родственников лиц, имеющих, в первую очередь, логопедические дефекты); организацией дополнительного образования детей и взрослых с особыми возможностями здоровья, направленного на развитие их физических и творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей; аккумулированием опыта и выработка рекомендаций для специалистов предприятий и организаций по созданию доступной среды для лиц с ОВЗ; оказанием методической поддержки специалистам по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми возможностями здоровья (мастер-классы, обмен опытом, педагогические мастерские, семинары).