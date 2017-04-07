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Спорт

Пилотесса из Москвы примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Первой пилотессой, подавшей заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках-2017, стала москвичка Мария Опарина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Великих Лук

Мария Опарина поднимется в великолукское небо на аэростате «Ромашка-Найт», черный купол которого венчает «жизнерадостный цветок».

В великолукской встрече она принимает участие с 2014 года, а во время юбилейной, 20-й, встречи в 2015 году Мария завоевала Кубок княгини Ольги, который разыгрывается среди пилотесс. В 2016 году воздухоплавательница из Москвы стала второй в состязании за эту награду, так что в этот раз у нее будет возможность взять реванш, отметили организаторы.

Мария Опарина – не только пилот, занимающий 15-ое место в общероссийском рейтинге, но и генеральный директор компании «Русбал», деятельность которой напрямую связана с производством аэростатов. На протяжении нескольких лет «Русбал» поддерживает проведение Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, генеральным спонсором которой является ПАО «Газпром».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Великих Лук

«Счастлива тем, что работа и увлечение совпали», – так характеризует себя Мария Опарина.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. 

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