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Общество

Сотрудники псковских колоний повысили профессиональные навыки

В УФСИН России по Псковской области состоялись учебно-методические сборы с начальниками отрядов и начальниками отделов воспитательной работы с осужденными, в которых приняли участие 40 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сборы прошли на базе ИК-4 под председательством начальника отделения воспитательной работы с осужденными Павла Михайлова.

Сборы начались с проверки личного состава и проведения строевого смотра. После этого участники произвели обход территории основных объектов учреждения. Во второй части учебно-методических сборов прошло совещание, на котором его участники обсудили вопросы качества проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в подведомственных учреждениях. Кроме того, до присутствующих довели основные подходы в организации воспитательной работы с осуждёнными, которыми ранее отделение по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области делилось с другими территориальными органами на всероссийском уровне.

Также в рамках совещания провели тестирование участников сборов на знание нормативных документов. По итогу мероприятия отдельным сотрудникам вручили очередные специальные звания и благодарности.

Подводя итоги учебно-методических сборов, начальник отделения воспитательной работы с осужденными регионального УФСИН Павел Михайлов отметил, что в процессе воспитательной и профилактической работы с осужденными важная роль отведена начальникам отрядов, которые должны постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки.

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