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Политика

Антитеррористические учения пройдут в Псковской области накануне сентябрьских выборов

Антитеррористические учения пройдут в Псковской области накануне Единого дня голосования в сентябре. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка сообщил председатель облизбиркома Николай Цветков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков назвал противодействие террористическим угрозам, которые могут возникнуть в день голосования, одной из самых актуальных задач. Он также добавил, что бюджет Пскова выделит средства на видеонаблюдение на некоторых избирательных участках в городе.

По словам руководителя облизбиркома, выборная кампания 2017 года будет «фоновой» для выборов 2018 года. На выборах предстоит заместить 388 мандатов. «Представьте, какое количество людей будет задействовано как участники избирательного процесса», - отметил Николай Цветков и добавил, что сейчас готовится необходимая для выборов документация, проводится учеба членов избирательных комисиий.

Губернатор Андрей Турчак напомнил, что 28 мая в Пскове состоится предварит голосование накануне выборов в Гордуму. «Это мероприятия, связанное с массовым скоплением людей», - отметил глава региона и попросил уделить этому событию такое же внимание, как единому дню голосования.

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