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Общество

Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского

Управление социальной защиты населения Псковской области столкнулось с проблемой отсутствия переводчиков при поступлении в подведомственные учреждения детей незаконных мигрантов. Об этом сообщил начальник Управления Армен Мнацаканян 10 апреля на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Армена Мнацаканяна, в такой ситуации недавно оказались несовершеннолетние из Вьетнама и Бангладеша. «Я не против их содержать, но никто не знает вьетнамский язык», - заметил Армен Мнацаканян. По его словам, в таких случаях органы опеки связываются с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга, куда их впоследствии переправляют. По словам начальника областного Управления соцзащиты, такая «передержка» уже становится традицией, в связи с чем он предложил создать в регионе специальное отделение для таких несовершеннолетних.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак спросил, нельзя ли размещать их в псковском Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Начальник Управления по делам миграции МВД России по Псковской области Юрий Федоров ответил, что можно, но только с родителями. Он добавил, что граждане Бангладеша изначально были размещены в центре, в том числе беременная женщина, но потом их освободили по решению суда.

Армен Мнацаканян заметил, что, тем не менее, все идут к нему: «Я делаю это из гуманности, толерантный я человек».

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